Как получить выплату от Зеленского
Скоро в приложении Дия появится возможность оформить такую выплату. Для этого будет добавлена новая кнопка в меню "Получить 1000". Средства поступят на карту, оформленную для "Национального кэшбека", сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Обратите внимание! Обещанная 1000 должна поступить украинцам в декабре. Средства можно будет потратить в течение зимы, то есть по февраль 2025 года.
Чтобы оформить карту, куда поступает "Национальный кэшбек" необходимо:
- Открыть приложение Дия.
- Выбрать пункт меню "Национальный кэшбек".
- Открыть карту в выбранном банке.
- Подтвердить желание участвовать в этой программе.
Есть и другой способ. Вы можете открыть специальную карту непосредственно в банке, а затем подвязать ее к Дии.
Напомним! "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на медицинские услуги, коммуналку, донаты и тому подобное.