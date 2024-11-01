Кто еще поставляет танкеры России

Кроме того, российские производители не смогли выполнить план по созданию газовозов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Единственным поставщиком для "Новатэка" оставалась российская компания "Звезда", подконтрольная "Роснефти". Однако из запланированных 15 судов компания пока не получила ни одного.

Интересно! По первоначальным планам, пять российских танкеров должны были бы начать перевозки газа уже в 2024 году. Однако сроки сорвались: сейчас "Зирка" способна передать "Новатэку" только одно судно в 2025 году.

Какие еще поставщики отказались от сотрудничества

Японская компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL), которая заказала три газовоза для проекта "Арктик СПГ-2", сообщила, что из-за усиления санкций, возможно, не сможет их поставить.

Вместо этого танкеры могут продать другим клиентам. Южнокорейская верфь Hanwha Ocean, которая также строила три танкера для этого проекта, разорвала контракт еще в 2022 году, ссылаясь на санкции и проблемы с оплатой.

Заметьте! Из-за отсутствия танкеров и клиентов проект "Арктик СПГ-2" в октябре остановил производство, по данным Bloomberg. С августа завод отправил 8 партий сжиженного газа, но ни одна из них не была продана, даже со скидкой до 40%.

Проект "Арктик СПГ-2", стоимостью 25 миллиардов долларов, попал под санкции США, которые запретили любые операции с ним и несколькими другими проектами "Новатэка".