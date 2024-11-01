Когда дома подключат к теплу

Объекты социальной инфраструктуры начали отапливать с середины октября, а большинство жилых домов подключат уже сегодня, 1 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

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В этом году отопление в домах подключается согласно индивидуальным графикам для каждой области. Это обусловлено:

  • тепловым режимом;
  • объемом ремонтных и восстановительных работ.

Также регионы создали алгоритмы действий для реагирования на чрезвычайные ситуации в энергетической системе. В частности, это: установление когенерационных установок, обеспечение генераторами, разработка планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций.

Когда в домах Киева будет тепло

Отопительный сезон для жилого фонда Киева начнется 30 октября. Это решение принято в связи с прогнозируемым существенным похолоданием. Для полноценного запуска централизованной системы теплоснабжения, одной из крупнейших в Европе, нужно около 7 дней.