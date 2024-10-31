Отопление в Киеве

По состоянию на 31 октября уже 16% жилого фонда столицы получили отопление, а это около 1 617 многоэтажек. Тепло предоставляют для украинцев постепенно, передает 24 Канал с линком на Виталия Кличка.

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Виталий Кличко Мэр Киева Подключение к теплу всех домов продлится до 7 дней, ведь в столице функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе – 2,7 тысячи километров теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

Включить отопление быстрее сейчас невозможно из-за риска аварийных повреждений из-за увеличения тепловой нагрузки.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих,

– сказал он.

Однако отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался еще с 14 октября. Сейчас к отоплению подключены: