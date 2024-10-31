Сколько Британии должно принести повышение налогов

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз объявила о повышении налогов, которые должны добавить в бюджет 40 миллиардов фунтов (около 52 миллиардов долларов), сообщает BBC. В частности, основное налоговое бремя ляжет на крупные компании, состоятельных граждан и нерезидентов.

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Впрочем, наибольшие поступления – в размере 25 миллиардов фунтов ежегодно – обеспечит повышение взносов работодателей в национальное страхование. Малый бизнес при этом не пострадает.

Важно! Правительство считает, что такие меры помогут сократить госдолг, уже превысивший 100% ВВП.

Среди других нововведений:

налоги на унаследованные пенсии;

налог на прирост капитала;

повышение акцизы на алкоголь;

отмена льгот для частных школ.

Более того, с 2025 года будет также отменен льготный налоговый режим для иностранцев, которые живут в Британии, но платят налоги за рубежом. По словам министра финансов, это решение принесет 12,7 миллиардов фунтов в течение пяти лет.