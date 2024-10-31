Опалення в Києві

Станом на 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці отримали опалення, а це близько 1 617 багатоповерхівок. Тепло надають для українців поступово, передає 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

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Віталій Кличко Мер Києва Підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі – 2,7 тисячі кілометрів тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень.

Увімкнути опалення швидше нині неможливо через ризик аварійних пошкоджень через збільшення теплового навантаження.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів,

– сказав він.

Проте опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочався ще з 14 жовтня. Наразі до опалення підключено: