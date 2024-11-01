Коли будинки підключать до тепла

Об'єкти соціальної інфраструктури почали опалювати з середини жовтня, а більшість житлових будинків підключать уже сьогодні, 1 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Цього року опалення в будинках підключається згідно з індивідуальними графіками для кожної області. Це зумовлено:

тепловим режимом;

обсягом ремонтних і відновлювальних робіт.

Також регіони створили алгоритми дій для реагування на надзвичайні ситуації в енергетичній системі. Зокрема, це: встановлення когенераційних установок, забезпечення генераторами, розробка планів взаємодії на випадок надзвичайних ситуацій.