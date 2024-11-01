Як отримати виплату від Зеленського

Скоро у застосунку Дія з'явиться можливість оформити таку виплату. Для цього буде додана нова кнопка у меню "Отримати 1000". Кошти надійдуть на карту оформлену для "Національного кешбеку", повідомляє 24 Канал з посиланням на ДІю.

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Зверніть увагу! Обіцяна 1000 має надійти українцям у грудні. Кошти можна буде витратити протягом зими, тобто по лютий 2025 року.

Щоб оформити карту, куди надходить "Національний кешбек" необхідно:

Відкрити застосунок Дія. Обрати пункт меню "Національний кешбек". Відкрити карту у обраному банку. Підтвердити бажання брати участь у цій програмі.

Є і інший спосіб. Ви можете відкрити спеціальну карту безпосередньо у банку, а потім підв'язати її до Дії.

Нагадаємо! "Тисячу Зеленського" можна буде витратити на медичні послуги, комуналку, донати тощо.