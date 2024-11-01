Як отримати виплату від Зеленського
Скоро у застосунку Дія з'явиться можливість оформити таку виплату. Для цього буде додана нова кнопка у меню "Отримати 1000". Кошти надійдуть на карту оформлену для "Національного кешбеку", повідомляє 24 Канал з посиланням на ДІю.
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Зверніть увагу! Обіцяна 1000 має надійти українцям у грудні. Кошти можна буде витратити протягом зими, тобто по лютий 2025 року.
Щоб оформити карту, куди надходить "Національний кешбек" необхідно:
- Відкрити застосунок Дія.
- Обрати пункт меню "Національний кешбек".
- Відкрити карту у обраному банку.
- Підтвердити бажання брати участь у цій програмі.
Є і інший спосіб. Ви можете відкрити спеціальну карту безпосередньо у банку, а потім підв'язати її до Дії.
Нагадаємо! "Тисячу Зеленського" можна буде витратити на медичні послуги, комуналку, донати тощо.