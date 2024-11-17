Размер финансовой помощи для женщин в декретном отпуске зависит от их заработной платы за 12 месяцев до отпуска, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В то же время максимальный размер пособия по беременности и родам составляет 120 000 гривен (15 минимальных заработных плат), а минимальный – 8 000 гривен в месяц.

Какие выплаты получают безработные женщины

Безработные женщины получают помощь, рассчитанную на основе выплат по безработице, что составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица – 757 гривен.

Для одиноких матерей выплаты на детей в декабре будут составлять:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 3 028 гривен.

Обратите внимание! При рождении ребенка родители получают выплату в размере 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен выплачивают сразу, а остальные - по 860 гривен в месяц.