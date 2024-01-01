Допомога на дитину: які виплати чекають батьків у 2024 році

Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму в 2024 році збільшиться й розмір державної допомоги на дітей. У Мінсоцполітики пояснили, яких саме виплат це стосуватиметься та на які суми можуть розраховувати батьки.

Прожитковий мінімум для дітей

Відтак, розмір прожиткового мінімуму для дітей у 2024 році становитиме:

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на дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривні.

Якою буде допомога одиноким матерям

Тимчасова допомога надається дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме. Розмір цієї допомоги розраховується так само як при виплатах одиноким матерям.

Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги у 2024 році становитиме:

на дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.

Виплати у разі усиновлення

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлені опіка чи піклування, також залежить від прожиткового мінімуму та змінюється з нового року.

Зверніть увагу! Ця допомога виплачується в розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку та 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю.

З 1 січня виплати будуть наступними:

для дітей до 6 років становитимуть – 6 407,5 гривні, з інвалідністю – 8 970,5 гривні.

для дітей від 6 до 18 років становитимуть – 7 990 гривень та 11 186 гривень відповідно.

Пакунок малюка

Батьки новонароджених мають право одноразово отримати "Пакунок малюка", що включає найнеобхідніші речі для дитини, такі як підгузки, пелюшки, ковдри, шкарпетки, одяг, засоби дитячої гігієни, рушник та іграшку.

Замість нього батьки можуть отримати грошову компенсацію. Її розмір складає не менше трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. Відтак, з 2024 року ця сума збільшиться до 7 689 гривень.