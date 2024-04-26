Які виплати мають пенсіонери без страхового стажу

Пенсіонери, що не набули достатню кількість стажу або не мають його зовсім, можуть отримувати щомісячну допомогу. Для цього потрібно знати певні нюанси.

Яку пенсію отримують пенсіонери без стажу

Пенсіонери без страхового стажу можуть щомісячно отримувати виплату 2 361 гривні. Така опція доступна для осіб старше 65 років.

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При цьому, якщо особа набула неповний стаж, вона може оформити таку виплату уже в 63 роки. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.

Для оформлення виплати необхідно зібрати такий пакет документів:

заява;

посвідчення особи;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка, що засвідчує трудовий стаж;

декларація про доходи;

відомості про майновий стан;

відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).

Чому пенсіонер може не отримати виплату

Якщо особа недієздатна, їй потрібно надати копію рішення про призначення опікуна.

ПФУ визначив перелік причин чому пенсіонеру можуть не надати вказані виплати. Зокрема, через те, що особа продовжує працювати чи отримує дохід з інших джерел.

Також виплати можуть не надаватися, якщо: