Українцям в Німеччині урізають соцвиплати: за що можуть забрати гроші

Українці, які отримують соціальну допомогу в Німеччині, зіткнулися з новими правилами. З 1 липня систему Bürgergeld офіційно замінили на Grundsicherung (базовий дохід), а разом із цим значно посилили вимоги.

Допомога українцям в Німеччині: що змінилось

Відтепер за порушення встановлених правил соцвиплати за кордоном можуть не лише скоротити, а й повністю припинити, пише DW.

Головний акцент тепер роблять не на навчанні чи перекваліфікації, а на якнайшвидшому працевлаштуванні. Центри зайнятості (Jobcenter) активніше контролюватимуть пошук роботи та перевірятимуть, чи виконує людина свої зобов'язання.

Крім того, посилили перевірку фінансового стану отримувачів допомоги. Працівники Jobcenter уважніше оцінюватимуть заощадження, доходи та витрати на оренду житла.

За що можуть скоротити або повністю скасувати виплати

Відтепер санкції стали жорсткішими. Допомогу можуть зменшити або взагалі припинити, якщо людина без поважної причини:

не приходить на зустрічі до Jobcenter;

не подає заявки на запропоновані вакансії;

відмовляється від роботи.

При цьому погоджуватися доведеться навіть на вакансії, які не повністю відповідають попередній професії чи освіті. Головна умова – людина повинна бути фізично та психологічно здатною виконувати таку роботу.

Змінилися й правила щодо власних коштів. Якщо раніше діяли пільгові умови для заощаджень до 40 тисяч євро, то тепер цей захисний механізм більше не працює. Наявні накопичення можуть враховувати вже з першого року отримання допомоги.

Скільки людей отримують соціальну допомогу з безробіття

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня будуть отримувати близько 5,5 мільйона жителів Німеччини:

Лише менше третини з них доступні для ринку праці, підрахувала tagesschau, при цьому 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації. Близько 16 000 людей вважаються "повними відмовниками", які неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центри зайнятості. Ще близько двох мільйонів отримувачів допомоги не є доступними для ринку праці, оскільки або доглядають за родичами, або є батьками-одинаками, або вже працюють. 1,8 мільйона з них – діти та молодь.

До слова, українці за кордоном можуть отримувати пенсію також. Її можна оформити дистанційно, не відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду.

Онлайн-послуга доступна лише тим громадянам, які мають відкритий банківський рахунок. Якщо такого рахунку немає, оформити пенсію дистанційно не вдасться – його потрібно відкрити заздалегідь. Ще одна обов'язкова вимога – наявність кваліфікованого електронного підпису, який потрібен для входу до особистого кабінету та підписання заяви.