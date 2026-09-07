Виплати допомоги на ВПО: хто зможе отримувати гроші ще пів року

Деякі внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти від уряду. Дію виплат щодо допомоги на проживання продовжили ще на шість місяців.

Хто зможе отримувати виплати на допомогу ВПО

Гроші передбачені для осіб, які відповідають певним умовам, про що зазначили у Міністерстві соціальної політики.

Виплати надають людям, які:

мають статус ВПО;

відповідають умовам програми.

Водночас загальну кількість періодів виплати збільшили з п’яти до шести.

Дітям із сімей ВПО, які мають право на допомогу, виплату на наступні шість місяців продовжать автоматично,

– додали у відомстві.

Тобто подавати нову заяву не потрібно.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. А допомога на проживання ВПО продовжується на наступний період за умови, що сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень (це прожитковий мінімум, який помножений на чотири).

Розмір виплат наразі не змінився. Особам з інвалідністю та дітям передбачено 3 тисячі гривень, а іншим особам – 2 тисячі гривень.

А кошти все ще нараховують двома періодами. Йдеться про 15 та 28 число.