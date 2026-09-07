Хто зможе отримувати виплати на допомогу ВПО

Гроші передбачені для осіб, які відповідають певним умовам, про що зазначили у Міністерстві соціальної політики.

Виплати надають людям, які:

мають статус ВПО;

відповідають умовам програми.

Водночас загальну кількість періодів виплати збільшили з п’яти до шести.

Дітям із сімей ВПО, які мають право на допомогу, виплату на наступні шість місяців продовжать автоматично,

– додали у відомстві.

Тобто подавати нову заяву не потрібно.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. А допомога на проживання ВПО продовжується на наступний період за умови, що сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень (це прожитковий мінімум, який помножений на чотири).

Розмір виплат наразі не змінився. Особам з інвалідністю та дітям передбачено 3 тисячі гривень, а іншим особам – 2 тисячі гривень.

А кошти все ще нараховують двома періодами. Йдеться про 15 та 28 число.