Кто сможет получать выплаты в качестве помощи ВПЛ

Деньги предусмотрены для лиц, отвечающих определенным условиям, о чем сообщили в Министерстве социальной политики.

Выплаты предоставляются людям, которые:

имеют статус ВПЛ;

соответствуют условиям программы.

При этом общее количество периодов выплаты увеличили с пяти до шести.

Детям из семей ВПЛ, имеющим право на помощь, выплату на следующие шесть месяцев продлят автоматически,

– добавили в ведомстве.

То есть подавать новое заявление не нужно.

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Напомним, что с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. А пособие на проживание ВПЛ продлевается на следующий период при условии, что совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен (это прожиточный минимум, умноженный на четыре).

Размер выплат пока не изменился. Лицам с инвалидностью и детям предусмотрено 3 тысячи гривен, а остальным лицам – 2 тысячи гривен.

А средства по-прежнему начисляются в два этапа: 15 и 28 числа.