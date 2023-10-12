ВПО перестануть отримувати гроші: чому скасовують виплати для переселенців

Уряд склав список переселенців, яким більше не надаватимуть грошову допомогу. Скасовувати виплати почали у вересні, наступна перевірка відбудеться аж через пів року.

Хто більше не отримає виплати для ВПО

На виплати переселенцям йдуть значні видатки з українського бюджету. Аби оптимізувати ці витрати, було прийняте рішення проводити перевірку отримувачів коштів кожні 6 місяців.

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Спочатку виплати скасували для тих українців, які обрали зовнішнє переміщення, тобто перебувають за кордоном понад 30 днів без вагомих на це причин. Виключення складають особи, які виїхали через відрядження, стажування або для догляду за хворим родичем. Кому також скасували грошову допомогу:

особам, які засудженні і перебувають у місцях позбавлення волі;

обвинуваченим у колабораціонізмі;

громадянам, які придбали на 100 тисяч гривень валюту, банківські метали або нерухомість;

тим, хто має депозит понад 100 тисяч гривень;

власникам нерухомості на відносно безпечних територіях (де не йдуть активні бойові дії і немає окупації).

Яку допомогу отримують ВПО

Виплати скасовуються і в тому випаду, коли громадянин повертається додому.

Статус переселенця надається громадянам, які були вимушені переїхати на іншу частину України через військові дії. Ці кошти мають допомогти ВПО забезпечити свої першочергові потреби.

Зараз грошові виплати для переселенців становлять:

2 тисячі гривень – для дорослих;

3 тисячі гривень – особам з інвалідністю, дітям до 18 років.

Для отримання грошей, особа має надати відповідним органам реквізити свого рахунку. Згідно з новим рішенням, кошти переселенцям виплачуються двома хвилями: після 15 та 28 числа місяця.