Колишні військові та святкові виплати: хто має право на допомогу до Дня Незалежності

Деякі громадяни можуть отримати одноразову фінансову допомогу до Дня Незалежності України. Пенсійний фонд пояснив, чи мають право на ці виплати колишні військовослужбовці, які не є пенсіонерами й отримали посвідчення учасника бойових дій після 1 серпня 2024 року.

Виплати до Дня Незалежності для колишніх військових

У Пенсійному фонді України зазначили, що порядок надання грошової виплати до Дня Незалежності регулюється низкою законів України:

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"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань";

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах".

Таким чином, на отримання грошової допомоги можуть розраховувати ті особи, які набули відповідного статусу до 24 серпня цього року.

Як отримати виплату колишньому військовому

Щоб отримати виплату колишньому військовослужбовцю, який не є пенсіонером, необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України разом із наступними документами: