Що впливає на виплати для осіб з інвалідністю III групи

Розмір соціальних виплат для людей з III групою інвалідності залежить не лише від їхнього статусу, а й від того, чи працює людина. Працюючі особи отримують менші виплати, а непрацюючі, відповідно, мають вищі виплати.

Від чого залежать виплати по інвалідності

Розмір виплат становить 60–70% від прожиткового мінімуму, однак точна сума залежить від категорії особи, яка має інвалідність, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Розмір виплат для людей з III групою інвалідності залежить від того, коли була отримана інвалідність:

Якщо інвалідність з дитинства – виплата становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо інвалідність набута до 18 років – виплата складає 70% від цього прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати для осіб з III групою інвалідності:

Непрацюючі особи отримують не менше 2 530 гривень.

Працюючі особи – 2 093 гривні.

Пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.

Пільги для осіб з інвалідністю III групи

Особи з III групою інвалідності мають право на низку пільг, зокрема у сфері працевлаштування та медичного обслуговування.

Якщо особа працює або планує працевлаштуватися

Без випробувального строку при прийомі на роботу.

Додаткова оплачувана відпустка – 14 днів на рік.

Додаткові 2 дні до стандартної щорічної відпустки.

До 30 днів на рік відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо особа потребує медичних послуг:

Пільги на медичні вироби, зокрема протезування зубів.

Засоби реабілітації на пільгових умовах.

Крісло з електроприводом, якщо є відповідний медичний висновок.

Освітні пільги для осіб з інвалідністю III групи: