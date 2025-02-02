От чего зависят выплаты по инвалидности
Размер выплат составляет 60–70% от прожиточного минимума, однако точная сумма зависит от категории лица, имеющего инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер выплат для людей с III группой инвалидности зависит от того, когда была получена инвалидность:
- Если инвалидность с детства – выплата составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Если инвалидность приобретена до 18 лет – выплата составляет 70% от этого прожиточного минимума.
Минимальные выплаты для лиц с III группой инвалидности:
- Неработающие лица получают не менее 2 530 гривен.
- Работающие лица – 2 093 гривны.
- Пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту.
Льготы для лиц с инвалидностью III группы
Лица с III группой инвалидности имеют право на ряд льгот, в частности в сфере трудоустройства и медицинского обслуживания.
Если лицо работает или планирует трудоустроиться
- Без испытательного срока при приеме на работу.
- Дополнительный оплачиваемый отпуск – 14 дней в год.
- Дополнительные 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.
- До 30 дней в год отпуска без сохранения заработной платы.
Если лицо нуждается в медицинских услугах:
- Льготы на медицинские изделия, в частности протезирование зубов.
- Средства реабилитации на льготных условиях.
- Кресло с электроприводом, если есть соответствующее медицинское заключение.
Образовательные льготы для лиц с инвалидностью III группы:
- Студенты с III группой инвалидности продолжают получать стипендию в полном объеме.
- Абитуриенты с высокими баллами могут быть зачислены вне конкурса.
- Дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.