От чего зависят выплаты по инвалидности

Размер выплат составляет 60–70% от прожиточного минимума, однако точная сумма зависит от категории лица, имеющего инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер выплат для людей с III группой инвалидности зависит от того, когда была получена инвалидность:

Если инвалидность с детства – выплата составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если инвалидность приобретена до 18 лет – выплата составляет 70% от этого прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с III группой инвалидности:

Неработающие лица получают не менее 2 530 гривен.

Работающие лица – 2 093 гривны.

Пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту.

Льготы для лиц с инвалидностью III группы

Лица с III группой инвалидности имеют право на ряд льгот, в частности в сфере трудоустройства и медицинского обслуживания.

Если лицо работает или планирует трудоустроиться

Без испытательного срока при приеме на работу.

Дополнительный оплачиваемый отпуск – 14 дней в год.

Дополнительные 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.

До 30 дней в год отпуска без сохранения заработной платы.

Если лицо нуждается в медицинских услугах:

Льготы на медицинские изделия, в частности протезирование зубов.

Средства реабилитации на льготных условиях.

Кресло с электроприводом, если есть соответствующее медицинское заключение.

Образовательные льготы для лиц с инвалидностью III группы: