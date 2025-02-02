Від чого залежать виплати по інвалідності
Розмір виплат становить 60–70% від прожиткового мінімуму, однак точна сума залежить від категорії особи, яка має інвалідність, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Розмір виплат для людей з III групою інвалідності залежить від того, коли була отримана інвалідність:
- Якщо інвалідність з дитинства – виплата становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- Якщо інвалідність набута до 18 років – виплата складає 70% від цього прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати для осіб з III групою інвалідності:
- Непрацюючі особи отримують не менше 2 530 гривень.
- Працюючі особи – 2 093 гривні.
- Пенсія для осіб з інвалідністю III групи дорівнює 50% від пенсії за віком.
Пільги для осіб з інвалідністю III групи
Особи з III групою інвалідності мають право на низку пільг, зокрема у сфері працевлаштування та медичного обслуговування.
Якщо особа працює або планує працевлаштуватися
- Без випробувального строку при прийомі на роботу.
- Додаткова оплачувана відпустка – 14 днів на рік.
- Додаткові 2 дні до стандартної щорічної відпустки.
- До 30 днів на рік відпустки без збереження заробітної плати.
Якщо особа потребує медичних послуг:
- Пільги на медичні вироби, зокрема протезування зубів.
- Засоби реабілітації на пільгових умовах.
- Крісло з електроприводом, якщо є відповідний медичний висновок.
Освітні пільги для осіб з інвалідністю III групи:
- Студенти з III групою інвалідності продовжують отримувати стипендію у повному обсязі.
- Абітурієнти з високими балами можуть бути зараховані поза конкурсом.
- Діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, можуть безкоштовно навчатися у творчих навчальних закладах.