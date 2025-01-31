Как перевести пенсию с почты на банк
Далее пожилому человеку необходимо открыть счет для пенсионных выплат, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Выросла более чем в 111 раз: как изменилась пенсия за последние 30 лет
Подготовьте и отсканируйте документы для загрузки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: паспорт, идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (можно получить в отделении банка, клиентом которого вы стали),
– говорится на сайте фонда.
Кроме того, украинцев призвали учесть требования к скан-копиям документов:
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
- формат файла: JPG, JPEG, PDF;
- документы, которые содержат более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
- скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;
- скан-копия должна быть цветная, четкая и читабельная;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
Далее следует придерживаться такого алгоритма действий:
- авторизоваться в личном кабинете на веб-портале е-услуг Фонда;
- подать заявление для перевода пенсии с почты на банк.
Обратите внимание! Важно помнить о требованиях к банковскому счету для зачисления пенсии.