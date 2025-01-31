Как перевести пенсию с почты на банк

Далее пожилому человеку необходимо открыть счет для пенсионных выплат, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Подготовьте и отсканируйте документы для загрузки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: паспорт, идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (можно получить в отделении банка, клиентом которого вы стали),

– говорится на сайте фонда.

Кроме того, украинцев призвали учесть требования к скан-копиям документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, которые содержат более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветная, четкая и читабельная;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Далее следует придерживаться такого алгоритма действий:

авторизоваться в личном кабинете на веб-портале е-услуг Фонда; подать заявление для перевода пенсии с почты на банк.

Обратите внимание! Важно помнить о требованиях к банковскому счету для зачисления пенсии.