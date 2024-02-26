Нові виплати від ООН: хто зможе додатково отримати 3,6 тисячі гривень

У 2024 році деяким українським сім'ям виплатять по 3,6 тисячі гривень на кожного члена родини. Річ у тім, що БФ "Право на захист" відновив прийняття заявок на отримання фінансової допомоги від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Хто може отримати допомогу від ООН

Відтак, виплати доступні для переселенців, які залишили свої рідні місця після 24 лютого 2022 року, а також для тих, хто вже повернувся на постійне місце проживання.

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При цьому, допомога в розмірі 3,6 тисячі гривень надається тим, чий щомісячний дохід становить 5,4 тисячі гривень. За умови, що особа раніше не отримувала виплати від благодійних організацій.

Також заявники мають відповідати наступним критеріям уразливості:

батьки-одинаки, які піклуються про дітей до 18 років та/або людей старше 55 років;

сімʼї літніх людей, старших за 55 років;

сімʼї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сімʼї, які опікуються прийомними дітьми.

Як оформити допомогу від ООН

Допомога від ООН буде виплачуватися протягом трьох місяців.

Для подачі заявки необхідно, щоб всі члени сім'ї були присутні. Сім'ям з маломобільними особами дозволяється реєстрація за оригіналами документів, якщо є медична довідка.

Для того щоб пройти реєстрацію, претенденти мають предʼявити такі документи:

ІПН;

документ для посвідчення особи;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Для оформлення допомоги потрібно відвідати пункти реєстрації в Полтавській області. Вони працюватимуть 29 лютого та 7 березня з 10:00 до 16:00 за адресою: смт Велика Багачка, вулиця Шевченка, 73.