Призупинення пенсій: як ВПО відновити свої виплати

Тисячі українських переселенців зіткнулися з блокуванням своїх соціальних нарахувань. Аби повернути доступ до коштів, доведеться пройти спеціальну процедуру підтвердження статусу.

Чому держава призупинила виплат

З початку квітня 2026 року Пенсійний фонд України заморозив нарахування для частини внутрішньо переміщених осіб, про що повідомляє Луганська ОВА.

Йдеться про тих пенсіонерів, які:

виїхали з окупованих територій;

або залишаються там, але не повідомили державу про відмову від російських виплат.

Урядова постанова №126 чітко визначила дедлайн для таких громадян. Ті, хто пройшов ідентифікацію до лютого, мали час до 1 квітня 2026 року подати відповідну заяву про неотримання пенсії від Росії, інакше виплати автоматично зупинялися.

Як швидко "розблокувати" гроші?

Щоб знову отримувати законну пенсію, людині необхідно офіційно підтвердити незалежність від виплат Росії.

Найшвидший варіант – це авторизуватися на вебпорталі ПФУ через "Дія.Підпис" та у розділі "Дистанційне інформування" поставити відповідну позначку.

Також можна пройти відеоідентифікацію, де фахівець поставить вам конкретні запитання.

Ваша відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення або невстановлення особи за результатами відеоідентифікації, яке надсилається на електронну пошту,

– зазначає юристка громадської організації "Донбас SOS" Наталія Юрлова.

Також можна особисто прийти до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Слід додати: бувають випадки, коли людина успішно пройшла ідентифікацію, але гроші на картку так і не надійшли. Або, наприклад, ПФУ не надсилає посилання на запланований відеозв'язок.

У таких випадках варто телефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753.

Що ще важливо не пропустити

Крім того, пенсіонери повинні інформувати ПФУ про працевлаштування, звільнення з роботи, зміну місця проживання тощо. На це літнім людям надається лише 10 днів.