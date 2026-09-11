Коштів на погашення боргів ПФУ недостатньо

У Пенсійного фонду України виникла заборгованість через невиплачені пенсії та щомісячне довічне грошове утримання, які були перераховані або призначені через суди. Як повідомляє видання "Коментарі" з посиланням на офіційне роз'яснення Пенсійного фонду України, у бюджеті відомства на 2026 рік передбачено два мільярди гривень на виплати за рішеннями судів та покриття відповідних заборгованостей.

Проте цих грошей недостатньо. Повідомляється, що наразі борг складає 101,5 мільярда гривень. При чому скільком загалом пенсіонерам повинні повернути кошти, ПФУ не уточнив. Відомо лише, що нині є 874,9 тисячі відповідних судових рішень.

Фонд також не надав деталізації по роках, тому наразі залишається невідомим, за який конкретно період сформувався такий колосальний борг.

На погашення боргів виділено з отриманих сплат загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та з Державного бюджету України по 500 мільйонів гривень. Ще по 500 мільйонів гривень спрямують на погашення боргу за ретроспективними судовими рішеннями.

Офіційної відповіді щодо обсягу фактично виплачених коштів протягом 2026 року та подальшого графіка погашення решти заборгованості відомство поки не надало.

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Кроки пенсіонерів після суду

Нагадаємо, що виграти суд у Пенсійного фонду ще не означає швидко отримати присуджені гроші. ПФУ має виконати рішення, однак виплата заборгованості залежить від механізму фінансування та наявності коштів у держбюджеті.

Щоб не чекати кілька років, пенсіонеру радять офіційно звернутися до ПФУ через його електронний портал, вказавши номер судової справи та додавши документи. Якщо суд зобов'язав ПФУ виплатити конкретну суму, можна також звернутися до Державної казначейської служби щодо примусового списання коштів.