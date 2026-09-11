Средств на погашение задолженности ПФУ недостаточно

У Пенсионного фонда Украины возникла задолженность из-за невыплаченных пенсий и ежемесячных пожизненных денежных выплат, которые были перечислены или назначены по решению судов. Как сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на официальное разъяснение Пенсионного фонда Украины, в бюджете ведомства на 2026 год предусмотрено два миллиарда гривен на выплаты по решениям судов и покрытие соответствующих задолженностей.

Однако этих денег недостаточно. Сообщается, что на данный момент задолженность составляет 101,5 миллиарда гривен. При этом ПФУ не уточнил, скольким в общей сложности пенсионерам должны вернуть средства. Известно лишь, что на данный момент насчитывается 874,9 тысячи соответствующих судебных решений.

Фонд также не предоставил разбивку по годам, поэтому пока остается неизвестным, за какой конкретно период сформировался такой колоссальный долг.

На погашение задолженности выделено из поступивших взносов общеобязательного государственного пенсионного страхования и из Государственного бюджета Украины по 500 миллионов гривен. Еще по 500 миллионов гривен направят на погашение задолженности по ретроспективным судебным решениям.

Официального ответа относительно объема фактически выплаченных средств в течение 2026 года и дальнейшего графика погашения остальной задолженности ведомство пока не предоставило.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Действия пенсионеров после суда

Напомним, что выиграть суд у Пенсионного фонда еще не означает быстро получить присужденные деньги. ПФУ должен исполнить решение, однако выплата задолженности зависит от механизма финансирования и наличия средств в госбюджете.

Чтобы не ждать несколько лет, пенсионерам рекомендуют официально обратиться в ПФУ через его электронный портал, указав номер судебного дела и приложив документы. Если суд обязал ПФУ выплатить конкретную сумму, можно также обратиться в Государственную казначейскую службу для принудительного списания средств.