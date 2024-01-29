Пенсіонерам треба відкрити віртуальну картку: які документи знадобляться

У ПФУ порадили відкривати віртуальні картки на ім’я особи з окупованих територій, яка очікує на отримання пенсії після відеоідентифікації. Це допоможе регулятору здійснити виплати після виконаної процедури.

Для чого треба віртуальна картка

Щоб зареєструвати таку картку, пенсіонеру необхідно пройти відеоідентифікацію, де співробітник банку сфотографує власника картки з паспортом. Проте документи можна сфотографувати й надіслати за посиланням, яке надасть банк, самостійно.

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Після реєстрації картки у банку, дані про неї треба передати до ПФУ.

З цього рахунку обов'язково потрібно здійснювати транзакції аби виплати на неї надходили стабільно. Коли пенсіонер зможе потрапити на підконтрольну Україні територію, йому видадуть фізичну картку у відділенні банку, але при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Як зареєструвати віртуальний рахунок у банку

Код для реєстрації можуть або сказати під час відеозв'язку, або надіслати через додаток банку у Telegram.

У службі підтримки Mono банку пояснили, що російський номер не підходить для реєстрації. Потрібно аби клієнт мав український або іноземний номер телефону для реєстрації. По завершенню реєстрації застосунок запропонує варіанти отримання картки. Але не усім клієнтам надається можливість відкрити першу картку саме віртуальну,

– повідомила юристка Донбас СОС Богдана Гончар.

Для реєстрації знадобиться один із варіантів документів:

паспорт громадянина України (старий зразок) та ІПН;

ID карта та ІПН;

закордонний паспорт громадянина України та ІПН;

постійна посвідка на проживання та ІПН;

тимчасове посвідчення на постійне проживання за умови, що у графі "Дійсне до" зазначено "Безстроково" та ІПН;

тимчасове посвідчення громадянина України та ІПН;

військовий квиток та ІПН;

дипломатичний паспорт та ІПН.

Якщо особа відмовилася від ІПН, їй треба сфотографувати сторінку документа, де вказано про відмову.