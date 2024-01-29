Чи можна оскаржити рішення ПФУ

Перш за все, громадянин має право оскаржити таке рішення в органі Пенсійного Фонду вищого рівня.

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Скарга на рішення органу, який призначає пенсії, подається громадянином особисто або його законним представником, відповідно до законодавства.

Яким чином оскаржити рішення

Згідно з нормами, скарга може бути подана до органу ПФУ вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

Щоб написати та передати звернення до ПФУ, існує кілька методів:

  1. Відправити письмове звернення традиційною поштою, або особисто подати його у відповідний орган чи установу.
  2. Надіслати електронною поштою. При цьому, у зверненні обов’язково має бути вказана електронна адреса для відповіді або інші контактні дані для зв’язку з Вами.

У зверненні до ПФУ також має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;
  • найменування органу ПФУ, яким прийнято рішення;
  • суть порушеної вимоги;
  • інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді (у разі оскарження рішення).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються заявнику.