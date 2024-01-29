Можно ли обжаловать решение ПФУ

Прежде всего, гражданин имеет право обжаловать такое решение в органе Пенсионного фонда высшего уровня.

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Жалоба на решение органа, который назначает пенсии, представляется гражданином лично или его законным представителем, в соответствии с законодательством.

Как обжаловать решение

Согласно нормам, жалоба может быть подана в орган ПФУ высшего уровня в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с принятым решением.

Чтобы написать и передать обращение в ПФУ, существует несколько методов:

  1. Отправить письменное обращение по традиционной почте, или лично представить его в соответствующий орган или учреждение.
  2. Отправить по электронной почте. При этом, в обращении обязательно должен быть указан электронный адрес для ответа или другие контактные данные для связи с Вами.

В обращении к ПФУ также должно быть указано:

  • фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя;
  • наименование органа ПФУ, которым принято решение;
  • суть нарушенного требования;
  • информация об обжаловании решения органа Пенсионного фонда Украины в суде (в случае обжалования решения).

При необходимости заявитель может подавать другие документы., необходимые для рассмотрения жалобы, которые после его рассмотрения возвращаются заявителю.