Можно ли обжаловать решение ПФУ
Прежде всего, гражданин имеет право обжаловать такое решение в органе Пенсионного фонда высшего уровня.
Читайте также: Кто получит пенсию по возрасту в 2024 году: объяснение ПФУ
Жалоба на решение органа, который назначает пенсии, представляется гражданином лично или его законным представителем, в соответствии с законодательством.
Как обжаловать решение
Согласно нормам, жалоба может быть подана в орган ПФУ высшего уровня в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с принятым решением.
Чтобы написать и передать обращение в ПФУ, существует несколько методов:
- Отправить письменное обращение по традиционной почте, или лично представить его в соответствующий орган или учреждение.
- Отправить по электронной почте. При этом, в обращении обязательно должен быть указан электронный адрес для ответа или другие контактные данные для связи с Вами.
В обращении к ПФУ также должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя;
- наименование органа ПФУ, которым принято решение;
- суть нарушенного требования;
- информация об обжаловании решения органа Пенсионного фонда Украины в суде (в случае обжалования решения).
При необходимости заявитель может подавать другие документы., необходимые для рассмотрения жалобы, которые после его рассмотрения возвращаются заявителю.