Для чего нужно виртуальная карта

Чтобы зарегистрировать такую карту, пенсионеру необходимо пройти видеоидентификацию, где сотрудник банка сфотографирует держателя карты с паспортом. Однако документы можно сфотографировать и отправить по ссылке, которое предоставит банк, самостоятельно.

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Заметьте! После регистрации карты в банке, данные о ней следует передать в ПФУ.

С этого счета обязательно нужно осуществлять транзакции, чтобы выплаты на нее поступали стабильно. Когда пенсионер сможет попасть на подконтрольную Украине территорию, ему выдадут физическую карточку в отделении банка, но при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Как зарегистрировать виртуальный счет в банке

Код для регистрации могут или сказать во время видеосвязи, или отправить через приложение банка в Telegram.

В службе поддержки Mono банка объяснили, что русский номер не подходит для регистрации. Нужно, чтобы у клиента был украинский или иностранный номер телефона для регистрации. По завершении регистрации приложение предложит варианты получения карты. Но не всем клиентам предоставляется возможность открыть первую карту именно виртуальную.,

– сообщила юрист Донбасс СОС Богдана Гончар.

Для регистрации понадобится один из вариантов документов:

паспорт гражданина Украины (старый образец) и ИНН;

ID карта и ИНН;

загранпаспорт гражданина Украины и ИНН;

постоянный вид на жительство и ИНН;

временное удостоверение на постоянное проживание при условии, что в графе "Дійсно до" указано "Бессрочно" и ИНН;

временное удостоверение гражданина Украины и ИНН;

военный билет и ИНН;

дипломатический паспорт и ИНН.

Обратите внимание! Если лицо отказалось от ИНН, ей нужно сфотографировать страницу документа, где указано на отказ.