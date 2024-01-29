Для чего нужно виртуальная карта
Чтобы зарегистрировать такую карту, пенсионеру необходимо пройти видеоидентификацию, где сотрудник банка сфотографирует держателя карты с паспортом. Однако документы можно сфотографировать и отправить по ссылке, которое предоставит банк, самостоятельно.
Читайте также Если неправильно насчитали выплаты: как пенсионеру защитить свои права
С этого счета обязательно нужно осуществлять транзакции, чтобы выплаты на нее поступали стабильно. Когда пенсионер сможет попасть на подконтрольную Украине территорию, ему выдадут физическую карточку в отделении банка, но при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.
Как зарегистрировать виртуальный счет в банке
Код для регистрации могут или сказать во время видеосвязи, или отправить через приложение банка в Telegram.
В службе поддержки Mono банка объяснили, что русский номер не подходит для регистрации. Нужно, чтобы у клиента был украинский или иностранный номер телефона для регистрации. По завершении регистрации приложение предложит варианты получения карты. Но не всем клиентам предоставляется возможность открыть первую карту именно виртуальную.,
– сообщила юрист Донбасс СОС Богдана Гончар.
Для регистрации понадобится один из вариантов документов:
- паспорт гражданина Украины (старый образец) и ИНН;
- ID карта и ИНН;
- загранпаспорт гражданина Украины и ИНН;
- постоянный вид на жительство и ИНН;
- временное удостоверение на постоянное проживание при условии, что в графе "Дійсно до" указано "Бессрочно" и ИНН;
- временное удостоверение гражданина Украины и ИНН;
- военный билет и ИНН;
- дипломатический паспорт и ИНН.