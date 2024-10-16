Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень
Джерело:ПФУ
Чимало пенсіонерів в Україні отримують пенсії, нижчі за середні. Втім, трохи більше десятої частини всіх пенсіонерів - 12,7%- мають виплати понад 10 тисяч гривень.
Скільки українців мають високі пенсії
Понад 1,3 мільйона українців отримують пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень, повідомляють у ПФУ.
Читайте також Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що слід зробити, аби вберегти гроші
За даними Пенсійного фонду України, більша частина пенсіонерів отримує пенсії до 5 тисяч гривень.
Статистика розподілу пенсій за розміром виглядає так:
- До 3 000 гривень отримують 25,8% пенсіонерів,
- Від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3%,
- Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%,
- Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,6%.
Середня пенсія для тих, хто отримує понад 10 тисяч гривень, складає 15 354 гривні.
Яка середня пенсія в Україні
Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 851,86 гривень, що на 466,61 гривень більше, ніж на початку року, зростання склало 8,7%.
Кількість пенсіонерів за цей період зменшилася на 173 944 осіб, і наразі їх кількість становить 10 342 593.
Зауважте! У бездефіцитному бюджеті ПФУ на 2024 рік доходи становлять 864 мільярди гривень, а витрати – 861 мільярд гривень. За проєктом державного бюджету на 2025 рік, ПФУ також залишатиметься бездефіцитним.