Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку
Джерело:Мінфін
Оборонний сектор залишається пріоритетом в українському бюджеті. Більшість видатків в Україні зараз спрямовані саме на забезпечення війська.
Оборонний бюджет у 2023 році
Безпековий та оборонний сектор фінансуються саме завдяки податковим надходженням та військовим облігаціям, які купують українці. Загалом у 2023 році з держбюджету на забезпечення армії було спрямовано 1 843,8 мільярда гривень, це 60,8% від усіх видатків.
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На що були спрямовані ці кошти:
- забезпечення військових, зокрема, начальницького, рядового складу та поліціянтів;
- супутні витрати війська;
- медичне обладнання та медикаменти;
- придбання техніки, обладнання, екіпірування та боєприпасів.
План оборонного бюджету на 2024 рік
Відповідно до цьогорічного плану, на оборонний сектор має бути витрачено 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Однак, це лише попередні значення, до кінця року видатки можуть збільшуватись.
Для порівняння, на 2023 рік на оборону у бюджеті було заплановано на 113 мільярдів гривень менше. Потрібно розуміти, що до суми цих видатків, не входять витрати на розмінування територій.