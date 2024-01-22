Мінфін назвав суму видатків з держбюджету України на оборону та безпеку

Оборонний сектор залишається пріоритетом в українському бюджеті. Більшість видатків в Україні зараз спрямовані саме на забезпечення війська.

Оборонний бюджет у 2023 році

Безпековий та оборонний сектор фінансуються саме завдяки податковим надходженням та військовим облігаціям, які купують українці. Загалом у 2023 році з держбюджету на забезпечення армії було спрямовано 1 843,8 мільярда гривень, це 60,8% від усіх видатків.

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На що були спрямовані ці кошти:

забезпечення військових, зокрема, начальницького, рядового складу та поліціянтів;

супутні витрати війська;

медичне обладнання та медикаменти;

придбання техніки, обладнання, екіпірування та боєприпасів.

План оборонного бюджету на 2024 рік

Відповідно до цьогорічного плану, на оборонний сектор має бути витрачено 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Однак, це лише попередні значення, до кінця року видатки можуть збільшуватись.

Для порівняння, на 2023 рік на оборону у бюджеті було заплановано на 113 мільярдів гривень менше. Потрібно розуміти, що до суми цих видатків, не входять витрати на розмінування територій.

Кошти, які отримує Україна від міжнародних партнерів, переважно витрачаються саме на соціальну сферу, зокрема, на допомогу українцям та підтримку економіки.