Вперше в історії: Moody's знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Таке сталося вперше у історії.

Чому так сталося

Moody's понизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Це сталося вперше за історію Ізраїлю.

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Однією із головних причин зниження оцінки є військовий конфлікт із ХАМАСом. Через нього істотно підвищуються політичні ризики для країни, а також послаблюються його виконавчі та законодавчі інституції та його фіскальна міцність.

Також у Moody's вказали, що попри ймовірні домовленості про призупинення чи послаблення конфлікту, Ізраїль не має довгострокового плану, який би повністю відновив і зміцнив безпеку країни.

Польщі прогнозують зростання ВВП

Заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації РП Мацей Дущик повідомив, що нині в країні зареєстровано понад 750 тисяч українців, а це 70% від загальної кількості іноземців.

У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка – зростання ВВП впродовж п’яти років на 1,2 – 2%,

– пояснив політик.

Дущик заявив, що у Польщі найбільше працевлаштованих українців не лише в Європі, а й у Організації економічного співробітництва та розвитку.