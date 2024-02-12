Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, – МВФ

Попри війни та геополітичні кризи, світова економіка продовжує зростати і демонструвати стійкість. Проте на думку МВФ, конфлікт на Близькому Сході матиме досить серйозні наслідки.

Прогнози МВФ

Головний виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї сказала, що конфлікт в Ізраїлі матиме ширше значення.

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Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток,

– сказала Георгієва.

Також МВФ знизив свій економічний прогноз щодо Близького Сходу і Північної Африки з 3,4% до 2,9%. Також Фонд назвав вкрай невизначеними перспективи регіону через велику кількість ризиків.

До вказаних ризиків належать загроза ескалації конфлікту на інші країни поблизу Гази та подальші перебої в торгівлі через атаки на судна в Червоному морі.

Moody's знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Moody's понизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах з A1 до A2. Так сталося вперше в історії країни.

Однією із головних причин зниження оцінки є військовий конфлікт із ХАМАС. Через нього істотно підвищуються політичні ризики для країни, а також послаблюються його виконавчі та законодавчі інституції та його фіскальна міцність.