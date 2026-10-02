ІІІ група інвалідності у військового: яку пенсію може призначити держава

Держава гарантує захисникам особливі умови фінансової підтримки після втрати здоров'я. Проте фінальна сума у гаманці ветерана залежить від неочевидних нюансів, які варто знати заздалегідь.

Чому суми виплат для військових суттєво різняться

Система нарахування військових пенсій по інвалідності працює за окремими правилами. На розмір виплати впливають не лише встановлена група інвалідності, а й причинний зв'язок інвалідності та розмір грошового забезпечення військовослужбовця.

Як пояснює Пенсійний фонд України, для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи основний розмір пенсії становить 60% відповідних сум грошового забезпечення. Водночас для інших військовослужбовців з інвалідністю III групи передбачено 40%.

Зауважте! При цьому фактична сума виплати може бути більшою за базовий розрахунок. До пенсії можуть встановлюватися передбачені законодавством підвищення, цільова грошова допомога та, за відповідних умов, державна адресна допомога.

Які доплати рятують ситуацію для ІІІ групи

Експерти зазначають, що саме ветерани з III групою найчастіше стикаються з нижчими базовими виплатами через менший коефіцієнт втрати працездатності порівняно з I та II групами. Щоб компенсувати цю різницю, уряд запровадив багаторівневу систему підтримки.

До основної суми додаються:

спеціальні надбавки для ветеранів;

цільові доплати;

та мінімальні гарантовані виплати.

Якщо після всіх розрахунків пенсія не дотягує до встановленого державою порогу, Пенсійний фонд автоматично нараховує адресну допомогу.

Що вигідніше: пенсія за віком чи по інвалідності

Для багатьох військових перехід на звичайну пенсію за віком може стати фінансово вигіднішим рішенням. Це особливо актуально для тих, хто після звільнення зі служби тривалий час працював на цивільній роботі, отримував високу "білу" зарплату та накопичив солідний страховий стаж.

У таких випадках класична виплата часто перевищує ті самі 60% грошового забезпечення, які гарантує III група інвалідності. Фахівці наполегливо радять прораховувати обидва варіанти перед подачею документів.

Що ще варто знати про пенсії по інвалідності

Нагадаємо, що загальна система пенсій по інвалідності також має свої нюанси. Як повідомляв 24 Канал, непрацюючі пенсіонери з ІІ та ІІІ групами інвалідності за наявності повного страхового стажу можуть отримувати виплату в розмірі 100% пенсії за віком. В

одночас масового підвищення виплат по інвалідності у жовтні не передбачено, адже основна індексація вже відбулася у березні 2026 року, встановивши нові мінімальні межі для постраждалих внаслідок війни.