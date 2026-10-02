Почему суммы выплат военнослужащим существенно различаются

Система начисления военных пенсий по инвалидности работает по отдельным правилам. На размер выплаты влияют не только установленная группа инвалидности, но и причинная связь инвалидности и размер денежного обеспечения военнослужащего.

Как поясняет Пенсионный фонд Украины, для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы основной размер пенсии составляет 60% соответствующих сумм денежного обеспечения. В то же время для других военнослужащих с инвалидностью III группы предусмотрено 40%.

Обратите внимание! При этом фактическая сумма выплаты может превышать базовый расчет. К пенсии могут начисляться предусмотренные законодательством повышения, целевая денежная помощь и, при соответствующих условиях, государственная адресная помощь.

Какие доплаты спасают ситуацию для III группы

Эксперты отмечают, что именно ветераны с III группой чаще всего сталкиваются с более низкими базовыми выплатами из-за меньшего коэффициента утраты трудоспособности по сравнению с I и II группами. Чтобы компенсировать эту разницу, правительство ввело многоуровневую систему поддержки.

К основной сумме добавляются:

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специальные надбавки для ветеранов;

целевые доплаты;

и минимальные гарантированные выплаты.

Если после всех расчетов пенсия не дотягивает до установленного государством порога, Пенсионный фонд автоматически начисляет адресную помощь.

Что выгоднее: пенсия по возрасту или по инвалидности

Для многих военных переход на обычную пенсию по возрасту может стать финансово более выгодным решением. Это особенно актуально для тех, кто после увольнения со службы длительное время работал на гражданской работе, получал высокую "белую" зарплату и накопил солидный страховой стаж.

В таких случаях классическая выплата часто превышает те самые 60% денежного обеспечения, которые гарантирует III группа инвалидности. Специалисты настоятельно рекомендуют просчитать оба варианта перед подачей документов.

Что еще стоит знать о пенсиях по инвалидности

Напомним, что общая система пенсий по инвалидности также имеет свои нюансы. Как сообщал "24 Канал", неработающие пенсионеры с II и III группами инвалидности при наличии полного страхового стажа могут получать выплату в размере 100% пенсии по возрасту. В

то же время массового повышения выплат по инвалидности в октябре не предусмотрено, ведь основная индексация уже состоялась в марте 2026 года, установив новые минимальные пределы для пострадавших в результате войны.