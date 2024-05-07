Далеко не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років

Вийти на пенсію в Україні можна у 60, 63 та 65 років. Попри це, далеко не всі громадяни зможуть вийти на законний відпочинок у найскоріший термін.

Хто не зможе піти на пенсію у 60 років

Як чоловіки, так і жінки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте для цього потрібно напрацювати 31 рік страхового стажу, тож ті, у кого його немає, муситимуть піти на відпочинок пізніше.

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Українці, які не напрацювали 31 рік стажу, можуть вийти на пенсію у 63 або 65 років. Для цього віку вимоги до відпрацьованих років значно менші – 21 та 15 років відповідно.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років

у 2025 році — не менше 32 років;

у 2026 році — не менше 33 років;

у 2027 році — не менше 34 років;

у 2028 році — не менше 35 років.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 63 роки

у 2025 році — від 22 до 32 років;

у 2026 році — від 23 до 33 років;

у 2027 році — від 24 до 34 років;

у 2028 році — від 25 до 35 років.

Щороку в Україні зростає вимога до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Вона зростатиме на рік аж до 2028 року.Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років залишаються сталими – 15 років.