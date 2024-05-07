Як отримувати пенсію у розмірі 10 000 гривень

Відповідно, чим більша в пенсіонера була зарплата, тим більшу пенсійну виплату можна очікувати. Середня зарплата за останні три роки наразі складає 13 547 гривень. Таким чином, для того, аби отримувати 10 000 гривень пенсії щомісячно, потрібно мати заробітну плату удвічі більшу за середню – 27 094 гривні.

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За даними Пенсійного фонду, виплату у розмірі понад 10 000 гривень отримує трохи більше ніж 12% усіх пенсіонерів.

Зауважте! У формулі розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду, а не Держастату. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої, далі множення на стаж у роках та на 1%.

Як дізнатись свій розмір пенсії в майбутньому

Українці можуть з'ясувати, яку пенсію вони матимуть, через особистий кабінет на вебпорталі Дія. Сервіс дозволяє побачити, скільки людина заробила впродовж життя, всього у кілька кліків.

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Увійдіть у свій особистий кабінет на вебпорталі та перейдіть у розділ "Послуги". Оберіть опцію "Пенсії, пільги та допомога". Виберіть потрібну вам функцію з переліку доступних: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інші.