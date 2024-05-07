Как получать пенсию в размере 10 000 гривен

Соответственно, чем больше у пенсионера была зарплата, тем большую пенсионную выплату можно ожидать. Средняя зарплата за последние три года сейчас составляет 13 547 гривен. Таким образом, для того, чтобы получать 10 000 гривен пенсии ежемесячно, нужно иметь заработную плату вдвое больше средней – 27 094 гривны.

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По данным Пенсионного фонда, выплату в размере более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров.

Обратите внимание! В формуле расчета пенсии используют заработную плату за последние три года по данным Пенсионного фонда, а не Госастата. Эту зарплату нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, далее умножение на стаж в годах и на 1%.

Как узнать свой размер пенсии в будущем

Украинцы могут выяснить, какую пенсию они будут иметь, через личный кабинет на вебпортале Дія. Сервис позволяет увидеть, сколько человек заработал в течение жизни, всего в несколько кликов.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Войдите в свой личный кабинет на вебпортале и перейдите в раздел "Услуги". Выберите опцию "Пенсии, льготы и помощь". Выберите нужную вам функцию из перечня доступных: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и другие.