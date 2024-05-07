Кто не сможет уйти на пенсию в 60 лет

Как мужчины, так и женщины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако для этого нужно наработать 31 год страхового стажа, поэтому те, у кого его нет, должны будут уйти на отдых позже.

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Украинцы, которые не наработали 31 год стажа, могут выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Для этого возраста требования к отработанным годам значительно меньше – 21 и 15 лет соответственно.

Напомним! Ежегодно в Украине растет требование к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Оно будет расти в год вплоть до 2028 года.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет

в 2025 году – не менее 32 лет;

в 2026 году – не менее 33 лет;

в 2027 году – не менее 34 лет;

в 2028 году – не менее 35 лет.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 63 года

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Обратите внимание! Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 65 лет остаются неизменными – 15 лет.