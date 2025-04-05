Як отримати пенсію 11 тисяч гривень, якщо маєш 35 років стажу

На розмір пенсії впливає кількість стажу, зарплата та інші фактори. Грає вагому роль і вік виходу на заслужений відпочинок.

Яку зарплату потрібно мати, щоб пенсія була 11 тисяч гривень

Аби розрахувати пенсійну виплату, найкраще скористатись пенсійним калькулятором, пише 24 Канал.

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Розглянемо приклад, де пенсіонер встиг набути 35 років страхового стажу. За нормами, що діють для 2025 року він може спробувати вийти на пенсію у 60 років.

Аби при таких обставинах отримати пенсію 11 тисяч гривень, потрібно мати зарплату приблизно 28,7 тисячі гривень.



Яка зарплата дозволяє отримати пенсію 11 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 63 роки вийти такій особі на пенсію і мати вказану пенсію дещо легше. Цьому громадянину буде достатньо зарплати – 24,3 тисячі гривень.



За яких умов можна мати пенсію 11 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 із стажем 35 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок у 65 років вимоги ще менші. В такому випадку, для отримання пенсії 11 тисяч гривень, необхідна зарплата приблизно – 22 тисячі гривень.



Що потрібно, аби отримати пенсію 11 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважимо, що, аби піти на заслужений відпочинок, особа має набути достатню кількість стажу. У 2025 році вимоги такі: