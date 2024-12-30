Субсидії на житло для ВПО: які зміни ухвалив уряд

Уряд ухвалив рішення про розширення експериментальної програми субсидій для внутрішньо переміщених осіб. З 1 січня 2024 року стартує програма, яка передбачає часткову компенсацію вартості оренди житла для вимушених переселенців.

Що зміниться у виплатах ВПО

Нові умови програми тепер дозволяють переселенцям із будь-якої області України претендувати на субсидії, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Раніше таку фінансову допомогу надавали лише у дев'ятьох областях.

Крім того, знижено мінімальний рівень витрат на оренду житла для отримання допомоги:

тепер він становить 20% від сукупного доходу сім’ї, замість попередніх 30%.

Денис Шмигаль прем'єр-міністр України Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Підтримка власників житла

Уряд запровадив стимули для власників нерухомості, які офіційно укладуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами.

Важливо! Їм компенсують частину податкових зобов'язань, таких як податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.

Розмір компенсації визначатиметься на основі граничної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, але не перевищуватиме фактичної щомісячної плати за договором оренди.

До слова! Окрім цього, орендарі отримають можливість у майбутньому стати власниками орендованого житла. Деталі цієї ініціативи будуть оприлюднені пізніше.