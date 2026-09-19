Як зміняться виплати для ВПО з 1 жовтня

Для частини внутрішньо переміщених осіб у жовтні 2026 року продовжують надаватися виплати на проживання. Також впродовж місяця ВПО мають змогу оформити одноразову допомогу – "Зимову підтримку”.

Чи продовжать виплати для ВПО

Урядовці продовжили надавання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на один шестимісячний період, повідомляє Мінсоцполітики. Водночас виплати й надалі отримуватимуть лише ті ВПО, які відповідають встановленим критеріям. Йдеться про осіб, що належать до найбільш вразливих категорій.

Також в уряді уточнили правила щодо дітей із сімей ВПО. Якщо неповнолітня особа має право на допомогу, її виплату на наступний шестимісячний період продовжуватимуть автоматично.

Як діє "Зимова підтримка" для ВПО

До 30 жовтня можна подати заяву, аби оформити одноразову допомогу – "Зимову підтримку", зазначають у Пенсійному Фонді. Йдеться про 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Сума не збільшується залежно від кількості людей у родині. Тобто 19 400 гривень – це загальний розмір допомоги.

Зверніть увагу! Програма розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у визначених громадах.

Таким чином право на "Зимову підтримку" мають, ВПО, які на момент звернення отримують одну з передбачених державних виплат, серед них:

пенсії по інвалідності;

житлові субсидії;

допомога на проживання ВПО;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога при народженні дитини;

допомога на дітей у багатодітних сім'ях;

державна соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога людям, які не мають права на пенсію;

допомога на догляд;

виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

Заяву на отримання цієї допомоги потрібно подати особисто. Звернутися можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

до ЦНАПу;

до уповноваженого представника сільської, селищної або міської ради.

Важливо! “Зимова підтримка” поширюється на людей, які фактично проживають у визначених громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Тимчасово окуповані території до програми не входять. Перед поданням заяви потрібно перевірити, чи включена конкретна громада до відповідного переліку.

До слова, у вересні 2026 року виплати для ВПО не зазнали змін. Ця підтримка і надалі складає:

особам з інвалідністю та неповнолітнім передбачено – 3 000 гривень;

іншим особам – 2 000 гривень.

Виплати для ВПО нараховують двома хвилями. Зазвичай це відбувається 15 та 28 числа щомісячно.