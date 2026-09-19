Будут ли продлены выплаты для ВПЛ

Правительство продлило предоставление помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц еще на один шестимесячный период, сообщает Минсоцполитики. При этом выплаты и в дальнейшем будут получать только те ВПЛ, которые соответствуют установленным критериям. Речь идет о лицах, относящихся к наиболее уязвимым категориям.

Также в правительстве уточнили правила в отношении детей из семей ВПЛ. Если несовершеннолетнее лицо имеет право на помощь, его выплата на следующий шестимесячный период будет продлеваться автоматически.

Как действует "Зимняя поддержка" для ВПЛ

До 30 октября можно подать заявление на оформление единовременной помощи – "Зимней поддержки", отмечают в Пенсионном фонде. Речь идет о 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Сумма не увеличивается в зависимости от количества человек в семье. То есть 19 400 гривен – это общий размер помощи.

Обратите внимание! Программа рассчитана на уязвимые категории населения, фактически проживающие в определенных общинах.

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Таким образом, право на "Зимнюю поддержку" имеют ВПЛ, которые на момент обращения получают одну из предусмотренных государственных выплат, в том числе:

пенсии по инвалидности;

жилищные субсидии;

пособие на проживание ВПЛ;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие при рождении ребенка;

пособие на детей в многодетных семьях;

государственная социальная помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пособие лицам, не имеющим права на пенсию;

выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Заявление на получение этой помощи необходимо подать лично. Обратиться можно:

в сервисный центр Пенсионного фонда;

в ЦПАУ;

к уполномоченному представителю сельской, поселковой или городской рады.

Важно! "Зимняя поддержка" распространяется на людей, фактически проживающих в определенных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Временно оккупированные территории в программу не входят. Перед подачей заявления необходимо проверить, включена ли конкретная община в соответствующий перечень.

К слову, в сентябре 2026 года выплаты для ВПЛ не претерпели изменений. Эта поддержка по-прежнему составляет:

лицам с инвалидностью и несовершеннолетним предусмотрено – 3 000 гривен;

другим лицам – 2 000 гривен.

Выплаты для ВПЛ начисляются двумя траншами. Обычно это происходит 15 и 28 числа каждого месяца.