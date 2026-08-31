Що відомо про підтримку ВПО у вересні 2026 року

Зокрема, ще з серпня діють певні нововведення для ВПО, про що наголошують у ГО "ВПО України".

Річ у тім, що було змінено порядок надання житлових ваучерів для ВПО. Що це означає? Їх не призначатимуть українцям, які:

після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом відчужили власне житло;

скористалися програмою "єОселя";

зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Водночас нові обмеження не поширюються на тих людей, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до 1 серпня.

Слід також додати, що зазнали змін правила участі в "єОселі"​.

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Поєднати житловий ваучер з іпотечною програмою тепер можна лише за однією схемою: спочатку отримати ваучер, а вже потім використати його як перший внесок за кредитом,

– йдеться у дописі.

Що буде з виплатами ВПО у вересні?

Наразі сума виплат змін не зазнала. Суми зазначені у постанові Кабінету Міністрів №709.

Особам з інвалідністю та дітям передбачено 3 тисячі гривень;

іншим особам – 2 тисячі гривень.

Зокрема, з 2023 року гроші нараховують двома періодами. Це 15 та 28 число щомісяця.

Нагадаємо, що деякі ВПО можуть отримати житловий ваучер на 2 мільйони. Для цього внутрішньо переміщена особа має відповідати важливим критеріям.