Без виплат з 1 вересня: деяким ВПО держава більше не платитиме

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з 1 вересня не всі ВПО отримуватимуть виплати. Це стосується осіб, які змінили свій майновий стан.

Кому припинять виплати

З 1 вересня свої гроші припинять надавати для тих переселенців, які з 1 серпня 2023 року здійснили наступні покупки:

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придбали транспортний засіб (механізм), з року випуску якого минуло менш як п’ять років, крім визначених винятків;

придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок або інше нерухоме майно (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

придбали безготівково та/або готівкову іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

володіють житлом, частиною житла, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, площею менш як 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї.

Коли буде надходити фінансова допомога для ВПО

11 липня був підписаний законопроєкт, який передбачає автоматичне продовження виплат ВПО до кінця січня 2024 року для тих, хто вже отримує їх у серпні.

Раніше банк перераховував кошти для переселенців у три етапи – 3, 13 та 23 числа. Після цього кошти автоматично надходили на катки українцям.

Проте з серпня дати цієї процедури зміняться – тепер це відбуватиметься до 15 та до 28 числа кожного місяця. Тобто тепер гроші надходитимуть лише двічі на місяць.

Банк не перераховує гроші безпосередньо на карту ВПО, розподіл відбувається в установі, де зафіксовані дані переселенців у внутрішньому реєстрі. Раніше усі кошти переводились єдиною хвилею – одного числа для всіх.