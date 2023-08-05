Без виплат з 1 вересня: деяким ВПО держава більше не платитиме
5 серпня 2023, 13:09Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з 1 вересня не всі ВПО отримуватимуть виплати. Це стосується осіб, які змінили свій майновий стан.
Кому припинять виплати
З 1 вересня свої гроші припинять надавати для тих переселенців, які з 1 серпня 2023 року здійснили наступні покупки:
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- придбали транспортний засіб (механізм), з року випуску якого минуло менш як п’ять років, крім визначених винятків;
- придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок або інше нерухоме майно (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);
- мають на депозитному банківському рахунку кошти або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;
- придбали безготівково та/або готівкову іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;
- володіють житлом, частиною житла, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, площею менш як 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї.
Коли буде надходити фінансова допомога для ВПО
Раніше банк перераховував кошти для переселенців у три етапи – 3, 13 та 23 числа. Після цього кошти автоматично надходили на катки українцям.
Проте з серпня дати цієї процедури зміняться – тепер це відбуватиметься до 15 та до 28 числа кожного місяця. Тобто тепер гроші надходитимуть лише двічі на місяць.Нагадаємо! Банк не перераховує гроші безпосередньо на карту ВПО, розподіл відбувається в установі, де зафіксовані дані переселенців у внутрішньому реєстрі. Раніше усі кошти переводились єдиною хвилею – одного числа для всіх.