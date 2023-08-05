Кому прекратят выплаты

С 1 сентября деньги перестанут предоставлять тем переселенцам, которые с 1 августа 2023 года совершили следующие покупки:

Читайте также Помощь детям ВПЛ: какие изменения ждут новорожденных

приобрели транспортное средство (механизм), с выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме определенных исключений;

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом или другое недвижимое имущество (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

приобрели безналичную и/или наличную иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или полученной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

владеют жильем, частью жилья, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, площадью менее 13,65 квадратного метра на одного члена семьи.

Напомним! 11 июля был подписан законопроект, предусматривающий автоматическое продление выплат ВПЛ до конца января 2024 года для тех, кто уже получает их в августе.

Когда будет поступать финансовая помощь для ВПЛ

Ранее банк перечислял средства для переселенцев в три этапа: 3, 13 и 23 числа. После этого средства автоматически поступали на катки украинцам.

Однако с августа даты этой процедуры изменятся – теперь это будет происходить до 15 и 28 числа каждого месяца. То есть теперь деньги будут поступать всего дважды в месяц.

Напомним! Банк не перечисляет деньги непосредственно на карту ВПЛ, распределение происходит в учреждении, где зафиксированы данные переселенцев во внутреннем реестре. Раньше все средства переводились единственной волной – одного числа для всех.