Какую помощь получат дети ВПЛ

Финансовая помощь для ВПЛ доступна всем, кто был вынужден изменить свое место жительства в результате войны.

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Сумма выплат для переселенцев такова

2 000 гривен – взрослые;

3 000 гривен – дети и лица с инвалидностью.

Законодательный казус заключался именно в том, что детьми ВПЛ считались те, которые были рождены на территории, которая сейчас оккупирована или является зоной боевых действий. А вот новорожденный малыш не был зафиксирован как переселенец. Поскольку регистрацию младенец получал в другом месте.

Однако сейчас эта ситуация была исправлена. Если родители малыша ВПЛ, то кроха также получает статус переселенца.

Выплаты для новорожденных ВПЛ составят 3000 грн.

Также следует отметить, что дети со статусом переселенца имеют следующие льготы:

бесплатное питание в детсадах, профориентированных заведениях и школах;

бесплатное оздоровление;

государственная целевая поддержка при поступлении в ВУЗы, при условии, если это дневная форма обучения.

Какие изменения ждут ВПЛ в августе

С 1 августа государство приступило к мониторингу выплат. Денежная помощь, оказываемая переселенцам, будет отменена у некоторых категорий населения:

те, кто находится за границей более 30 календарных дней (исключение составляют командировки, стажировку, уход за родными);

лица, купившие авто, жилье или валюту более чем на 100 тысяч гривен;

люди, вернувшиеся на свое место жительства;

те, у кого депозит более чем на 100 тысяч гривен;

граждане, имеющие жилье, не находящееся на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Все те, кто не входит ни в одну из указанных категорий, будут получать средства и дальше.