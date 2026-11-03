Врожай 2026: аграрії вже зібрали три чверті зерна від запланованого

Осіння сільськогосподарська кампанія виходить на фінішну пряму, формуючи продовольчу безпеку країни на наступний рік. Від успіхів фермерів на полях зараз напряму залежить вартість базових продуктів у супермаркетах.

Що сталося на полях та скільки вже намолотили

Станом на початок листопада українські аграрії успішно зібрали 44,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, обмолотивши понад 75% прогнозованих площ. Середня врожайність наразі сягає 51,2 центнера з гектара, про що повідомляє Міністерство аграрної політики.

Зокрема, фермери вже повністю завершили збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Загальний збір олійних культур, серед яких соняшник та соя, становить 17,5 мільйона тонн. Це потужний сигнал для ринку, адже саме ці культури формують значну частину нашої експортної виручки та впливають на валютний баланс країни.

Які регіони демонструють найкращі результати

За площею зібраного врожаю беззаперечним лідером стала Одеська область, де фермери обмолотили понад 1,2 мільйона гектарів. Проте найвищу ефективність та врожайність показують аграрії Чернігівщини – 79,4 центнера з гектара. Високі показники також фіксують у Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Важливо! Водночас жнива тривають, і зараз головний акцент змістився на пізні сільськогосподарські культури. Аграрії активно збирають кукурудзу, якої вже намолотили майже 10,8 мільйона тонн, хоча це лише третина від запланованого. Також на фінішній прямій збір гречки та проса – оброблено близько 95% площ. Крім того, триває копання цукрових буряків та обмолот залишків соняшнику й сої.

Що ще лишилося зробити аграріям цьогоріч

Для українських родин такі високі темпи жнив є головним маркером того, що дефіциту базових продуктів не буде. Достатня кількість зібраної пшениці та гречки гарантує стабільність цін на хлібобулочні вироби, борошно та крупи на полицях супермаркетів. Крім того, успішний продаж агропродукції за кордон забезпечує стабільний приплив валюти в країну, що допомагає Нацбанку утримувати курс гривні від різких стрибків, захищаючи наші заощадження від знецінення.

Паралельно зі збором цьогорічного врожаю фермери вже закладають фундамент на наступний рік. Як повідомлялося раніше, станом на кінець жовтня вітчизняні аграрії засіяли озимими понад 5,3 мільйона гектарів, що становить понад 80% від прогнозованих обсягів. Попри війну, заміновані території та складну логістику, український агросектор адаптувався до викликів. Аграрії навчилися ефективно планувати ресурси, що дає надію на стабільні ціни та міцну економіку і в 2027 році.