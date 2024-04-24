Як змінився ВВП України ха перший квартал 2024 року: прогнози Мінекономіки

Міністерство економіки України оцінило зростання валового внутрішнього продукту країни у 3,6% за перші чотири місяці 2024 року. Ця оцінка базується на квітневому консенсус-прогнозі 2024 року, який включає дані від експертів та урядовців, опубліковані на сайті Мінекономіки.

Як війна вплинула на показники

Відомо також, що за два роки війни країна зазнала величезних втрат, які оцінюються у 152 мільярди доларів, зокрема у житловому секторі, транспортній інфраструктурі, енергетиці, сільському господарстві, торгівлі та промисловості.

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Прогнозоване зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2024 рік, згідно з консенсусною оцінкою експертів, дещо знизилося порівняно з попередніми прогнозами.

Очікування на 2024 рік

! До того ж потреби у відновленні та реконструкції становлять майже 486 мільярдів доларів. До кінця 2023 року рівень ВВП України все ще залишався на 30% нижче довоєнного рівня 2013 року, якщо порівнювати дані без врахування АР Крим і частин території Луганської та Донецької областей.

У 2023 році Україна демонструвала відновлювальне зростання економіки, згідно з попередніми даними Держстату. Валовий внутрішній продукт країни зріс на 5,3%, що становить значне покращення порівняно зі спадом на 28,8% у 2022 році, перевищуючи попередні прогнози аналітичних організацій.

За новими прогнозами, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 3,6%, що менше, ніж попередня оцінка станом на жовтень 2023 року, яка становила 4,2%. Це може бути пояснено ефектом більш високої бази 2023 року. Однак такі оцінки на 2024 рік залишаються дещо варіативними, варіюючись від 2,1% до 5%.

! Міжнародний валютний фонд у квітні оновив свої прогнози, вказуючи на зростання економіки України на 3,2% у 2024 році. Очікується, що темпи зростання прискоряться до 6,5% у 2025 році й досягнуть 5,0% у 2026 році.