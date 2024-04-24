Як війна вплинула на показники

Відомо також, що за два роки війни країна зазнала величезних втрат, які оцінюються у 152 мільярди доларів, зокрема у житловому секторі, транспортній інфраструктурі, енергетиці, сільському господарстві, торгівлі та промисловості.

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Прогнозоване зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2024 рік, згідно з консенсусною оцінкою експертів, дещо знизилося порівняно з попередніми прогнозами.

Важливо! До того ж потреби у відновленні та реконструкції становлять майже 486 мільярдів доларів. До кінця 2023 року рівень ВВП України все ще залишався на 30% нижче довоєнного рівня 2013 року, якщо порівнювати дані без врахування АР Крим і частин території Луганської та Донецької областей.

Очікування на 2024 рік

У 2023 році Україна демонструвала відновлювальне зростання економіки, згідно з попередніми даними Держстату. Валовий внутрішній продукт країни зріс на 5,3%, що становить значне покращення порівняно зі спадом на 28,8% у 2022 році, перевищуючи попередні прогнози аналітичних організацій.

За новими прогнозами, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 3,6%, що менше, ніж попередня оцінка станом на жовтень 2023 року, яка становила 4,2%. Це може бути пояснено ефектом більш високої бази 2023 року. Однак такі оцінки на 2024 рік залишаються дещо варіативними, варіюючись від 2,1% до 5%.

Важливо! Міжнародний валютний фонд у квітні оновив свої прогнози, вказуючи на зростання економіки України на 3,2% у 2024 році. Очікується, що темпи зростання прискоряться до 6,5% у 2025 році й досягнуть 5,0% у 2026 році.